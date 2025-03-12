Карантин по ОРВИ введен в 14 школах Нижегородской области

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ в Нижегородской области с 3 по 9 марта увеличилась на 9%, до 27 тыс. случаев. На карантин полностью закрыты 14 школ и четыре детсада, частично закрыты 330 классов и 165 групп дошкольников.

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Карантин введен в 11,1% образовательных учреждений региона, отметили в ведомстве.

Заболеваемость ОРВИ в основном обусловлена вирусами гриппа, на которые приходится 70% всех случаев. Заболеваемость COVID-19 напротив, сократилась на четверть, до 137 случаев.

Владимир Зубарев