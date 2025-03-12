Улов рыбы в Азово-Черноморском бассейне выросл на 8,2%

Вылов биоресурсов в Азово-Черноморском бассейне за первые два месяца 2025 года составил 9,7 тыс. тонн, что на 8,2%, или 0,8 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили «Деловой газете.Юг» в пресс-службе Росрыболовства.

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Представители ведомства уточнили, что разлив мазута не повлиял на рыбную добычу в регионе. На черноморском побережье продолжается мониторинг ситуации, который будет проводиться в течение всего 2025 года.

В 2024 году вылов биоресурсов в Азово-Черноморском бассейне сократился на 17%, составив 35,5 тыс. тонн. В целом по России за тот же год было выловлено 4 млн 882,8 тыс. тонн рыбы и других водных биоресурсов, что на 8% меньше показателей 2023 года.

Тат Гаспарян