Владельцу сауны на Урале, в которой погибли люди, назначили семь лет колонии

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 42-летнего местного жителя суд отправил на семь лет в колонию строгого режима — его обвиняли в гибели двух посетительниц сауны, которой он владел, сообщили в областном СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он был признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Следствие установило, что в ночь на 7 июня 2023 года две отдыхавшие женщины погибли от отравления окисью углерода после того, как в помещении парной у электропечки произошло самовозгорание горючих материалов.

Напомним, по версии следствия, в период с 2020 по 2023 годы обвиняемый оборудовал нежилое помещение в одном из домов по ул. Олега Кошевого под сауну и стал предоставлять гражданам услуги за плату. При реконструкции и перепланировке помещений были допущены нарушения.

Ирина Пичурина