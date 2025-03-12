Арестованы активы «Главпродукта» с производством в Орловской области

Арбитражный суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры РФ арестовал денежные средства и имущество холдинга «Главпродукт» Леонида Смирнова (производитель консервов, есть активы в Орловской области). Согласно картотеке арбитражных дел, под арест также попали акции и доли более 30 юрлиц холдинга, их ценные бумаги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ограничения не наложены на 80% ежемесячной заработной платы господина Смирнова и на средства компаний «Главпродукта», предусмотренные для расчетов с поставщиками, выплаты зарплат и уплаты налогов.

Обеспечительные меры были приняты в рамках иска Генпрокуратуры к Леониду Смирнову, имеющему гражданство США, и американским компаниям Universal Beverage Company и Universal Company 2000, которые контролируют российские структуры холдинга. Надзорное ведомство требует изъять в пользу РФ 100% долей в уставном капитале ООО «Промсельхозинвест», «Промстрой», «Инвестиционная компания "Сокол"» и ООО «Главпродукт-Патент». Кроме того, Генпрокуратура добивается признания незаконными сделок о распределении 1,3 млрд руб. прибыли в группе.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ».

Алина Морозова