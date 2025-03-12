В Ростовской области 18 заведений претендуют на независимую ресторанную премию

В 2025 году 18 заведений Ростовской области вошли в лонг-лист независимой ресторанной премии. Об этом сообщили на официальном сайте мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Из донского региона в список попали 13 ростовских и два азовских ресторана. Всего в предварительном списке — 600 заведений из разных городов России. Лонг-лист является первым этапом премии, после чего эксперты определят финалистов и победителей.

Имена лучших ресторанов станут известны в апреле этого года. Премия была основана Ассоциацией российских гастрономических журналистов в 2013 году. Списки формируются на основе тайного голосования, в котором участвуют профессионалы из сферы ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также представители специализированной прессы.

Тат Гаспарян