«Эшелон Победы» посетит Югру впервые после двухлетнего перерыва

Ретропоезд «Эшелон Победы» впервые после двухлетнего перерыва приедет в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра), сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Состав прибудет в Сургут в мае, конкретная дата прибытия и полный перечень городов региона пока неизвестны. «Это уникальный состав. В каждом отреставрированном вагоне размещен тематический выставочный зал, который дает возможность посетителям прикоснуться к истории своего народа. Вместе с ним обычно путешествует и военная техника, в том числе танки, пушки и легендарная "катюша"»,— сказано в сообщении.

В прошлом году Свердловская железная дорога (СвЖД) запустила ретропоезд на паровозной тяге «Эшелон Победы» с 8 мая. Поезд, состоящий из отреставрированных вагонов, которые были в эксплуатации в годы Великой Отечественной войны и тяжелый послевоенный период, посетил Пермский край, Свердловскую и Тюменскую области.

Ирина Пичурина