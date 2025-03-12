В Краснодарском крае нет проектов по реновации исторических центров городов

В Краснодарском крае в настоящее время не реализуются проекты по реновации исторических центров городов. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на региональный департамент архитектуры и градостроительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

На строительной конференции 7 февраля глава Ассоциации застройщиков Краснодарского края и республики Адыгея Олег Колмычек отмечал, что обновление центральных районов могло бы повысить их комфортность и соответствие современным требованиям. Возможный механизм реновации — реализация проектов комплексного развития территорий по инициативе властей.

В феврале директор консалтинговой компании Macon Илья Володько отмечал, что параллельно с освоением новых территорий краю необходимо обновлять центральные части городов. Для этого, по его мнению, может потребоваться частичный пересмотр запрета на точечную застройку в тех случаях, когда она оправдана с точки зрения муниципального развития.

Вячеслав Рыжков