Донские власти создадут комиссию по аттестации экскурсоводов
Министерство экономического развития Ростовской области утвердило «Положения об аттестационной комиссии по аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков». Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Согласно документу, комиссия будет экзаменовать экскурсоводов, предполагающих оказывать услуги на туристических маршрутах, в том числе проходящих в границах особо охраняемых природных территорий. В ходе аттестации будет оцениваться, при необходимости, знание иностранного языка и языка жестов для слабослышащих.
Проведение аттестации предусмотрено ФЗ «Об основах туристической деятельности» и соответствующим постановлением правительства РФ.