Донские власти создадут комиссию по аттестации экскурсоводов

Министерство экономического развития Ростовской области утвердило «Положения об аттестационной комиссии по аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков». Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно документу, комиссия будет экзаменовать экскурсоводов, предполагающих оказывать услуги на туристических маршрутах, в том числе проходящих в границах особо охраняемых природных территорий. В ходе аттестации будет оцениваться, при необходимости, знание иностранного языка и языка жестов для слабослышащих.

Проведение аттестации предусмотрено ФЗ «Об основах туристической деятельности» и соответствующим постановлением правительства РФ.

Сергей Иванов