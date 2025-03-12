В Тихорецком районе Кубани устраняют повреждения нефтяных труб

В Алексеевском сельском поселении Тихорецкого района Кубани ведутся восстановительные работы после механических повреждений магистрального нефтепровода. По данным пресс-службы АО «Черномортранснефть», в ночь на 12 марта дежурный диспетчер зафиксировал снижение давления на отдельных участках трубопровода, рассказал в своем Telegram-канале глава района Анатолий Перепелин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Прибывшие на место аварийные бригады обнаружили повреждения и приступили к их устранению. В компании сообщили, что устанавливаются обстоятельства инцидента и объем нанесенного ущерба.

Как отметил представитель «Черномортранснефти» Максим Медянников, возможны временные ограничения работы нефтепровода.

Вячеслав Рыжков