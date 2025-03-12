Поджигателя храма в Тюмени отправили на два года в колонию-поселение

Ленинский районный суд Тюмени приговорил 44-летнего Юрия Машинского к двум годам лишения свободы за попытку поджога храма Дмитрия Донского и вандализм, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Тобольской митрополии Фото: пресс-служба Тобольской митрополии

Его судили по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога), ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть осквернение зданий, порча имущества в иных общественных местах, совершенные по мотивам религиозной ненависти).

Суд установил, что в Тюмени 3 июня 2024 года обвиняемый, испытывая неприязнь к верующим и священнослужителям, бросил четыре бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью в проем с изображением иконы, в стену и около входной двери храма. Тюменец не смог довести свой план до конца, поскольку возгорание прекратилось. Он был замечен посетителями парка рядом с храмом и пытался скрыться с места преступления, но его сняли на камеры телефонов. После оперативно-розыскных мероприятий поджигатель был задержан и заключен под стражу.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, суд также удовлетворил исковые требования местной православной организации «Целительница» Тобольско-Тюменской епархии РПЦ в размере свыше 153 тыс. руб. в счет имущественного ущерба.

Напомним, по данным регионального СКР, обвиняемый находился в нетрезвом состоянии. Пострадавших в результате инцидента нет. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, Юрий Машинский поджег храм Дмитрия Донского по указанию мошенников.

Ирина Пичурина