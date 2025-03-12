На Ставрополье мошенники похитили у пенсионеров 24 млн рублей

В Ставропольском крае полиция расследует дело о крупном обмане пенсионеров на сумму более 24 млн руб. Руководители и сотрудники потребительских кооперативов «Сберзайм» и «Альтернатива» обвиняются в мошенничестве, сообщили в краевом главке МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Трое жителей Ставрополя обманули не менее 15 пенсионеров. С 2017 по 2024 годы злоумышленники убедили граждан вложить деньги под видом выгодных процентных вкладов и присвоили более 24 млн руб.»,— сообщили в полиции.

Возбуждено 23 уголовных дела, которые объединены в одно производство. Полиция продолжает устанавливать возможные другие эпизоды преступной деятельности подозреваемых.

Николай Аксенов