Ессентуки и Кисловодск вошли в ТОП-10 популярных курортов для отдыха в марте

Три города Ставропольского края вошли десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в марте. Рейтинг составлен сервисом бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В Ессентуках (четвертое место рейтинга) люди бронируют средства размещения в среднем на семь суток. Средняя стоимость ночи в гостинице курорта составляет 2828 руб. На девятом и десятом местах ТОП-10 расположились Кисловодск и Железноводск, где люди бронируют в среднем по шесть ночей отдыха (4469 руб. и 2893 руб. соответственно).

На первом месте рейтинга расположился Зеленогорск в Ленинградской области, где средняя продолжительность отдыха в марте — 13 ночей. На втором месте Евпатория в Крыму, а на третьем — поселок Джемете в Анапе (девять и восемь ночей соответственно).

Также Твил.ру, опираясь на данные запросов и заявок, определил самые популярные направления для отдыха парами в марте 2025 года. Кисловодск — на десятом месте (4078 руб. за ночь, семь суток — средняя продолжительность поездки). На первом месте рейтинга находится Москва с 13% бронирований парами в марте, на втором Санкт-Петербург, на третьем — Сочи (11% и 9% бронирований парами соответственно).

Дмитрий Михеенко