Реставраторов Ростовского цирка оштрафовали на 500 тысяч рублей за повреждение фасада

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону оштрафовал подрядчика на 500 тыс. руб. за повреждения фасада Ростовского цирка во время его реконструкции. Решение было принято в декабре 2024 года, сообщает сайт картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ростова на Дону Фото: Администрация Ростова на Дону

Сотрудники комитета по охране культурного наследия Ростовской области обнаружили незаконный демонтаж декора на северном фасаде цирка, который сейчас закрыт для реставрации.

«Суд постановил: Признать ООО „Интеграл“ (№) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.14.1 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 500 тыс. руб.»,— следует из документа.

Как уже сообщал «Ъ-Ростов» подрядчик проводил работы без разрешения и проектной документации. Представители комитета не были уведомлены о предстоящих работах, что противоречит требованиям к объектам культурного наследия регионального значения.

Николай Аксенов