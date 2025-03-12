СФ оценил экономический потенциал Приазовья в 15,5 трлн рублей

Экономический потенциал Приазовья оценивается в 15,5 трлн руб. к 2040 году. Потенциальные налоговые поступления от прибрежного туризма к тому времени могут составить около 200 млрд руб. Об этом сообщает ИА «Дон24» со ссылкой на информацию, полученную в Совете Федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как пишет ИА, перспективы социально-экономического развития приазовских регионов РФ обсуждались на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. В частности, рассматривались вопросы оздоровления водохозяйственного комплекса региона и берегоукрепления Таганрогского залива.

Сейчас готовится стратегия развития Приазовья до 2040 года. Цель – восстановление промышленности, транспортной инфраструктуры, экологии Азовского моря и его побережья, рыбохозяйственного и туристского потенциала региона. В документ включены проекты развития семи субъектов РФ, в том числе Ростовская область.

Сергей Иванов