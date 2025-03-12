В горах Сочи запустили ранее закрытые трассы для катания

Горнолыжные трассы курорта «Красная Поляна» в Сочи вновь доступны для катания после временного закрытия, связанного с лавинной опасностью. Об этом сообщили в Telegram-канале курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Ранее сообщалось о закрытии 10 трасс из-за неблагоприятных условий. В настоящее время на курорте открыты «Озерная», «Красная Поляна», «Крутая», «Транзит», «Могул», «Учебная», «Звездная», «Старт чемпиона», «Серпантин», «Медовей», «Пихтовая», «Первый шаг», «Дежавю», «Панорама», «Западная», «Струна», «Снежная», «Первый снег», «Цирк-2», «Аибга» и участки трассы «Восточная».

Курорты «Роза Хутор» и «Газпром Поляна» также готовятся к открытию трасс, закрытых ранее из-за состояния полотна.

Пресс-служба краевого ГУ МЧС ранее распространила штормовое предупреждение. В горах региона на высотах от 1,5 тыс. м над уровнем моря до 14 марта сохраняется лавинная опасность.

Вячеслав Рыжков