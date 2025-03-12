Приют для собак построят на берегу Охтинского Разлива
Комиссия по землепользованию и застройке приняла решение выделить участок на Дороге в Рыбацкое рядом для строительства приюта для собак. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Заксобрания Андрей Рябоконь.
Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ
По словам парламентария, на участке у Охтинского Разлива появится двухэтажное здание, где будут оказывать ветеринарные услуги, содержать и лечить бездомных животных. Заявку на выделение участка подало ООО «Барристер».
Согласно данным «Фонтанки», строительство профинансирует председатель правления «Банк „Санкт-Петербург“» Александр Савельев. Тем не менее, сроки возведения объекта пока не определены.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что общественные слушания по новым небоскребам Лахты пройдут в апреле. На них будут обсуждать высоту зданий и территориальное зонирование.