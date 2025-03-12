Адлер вошел в топ направлений для длительного отдыха

В марте Адлер занял восьмое место в рейтинге популярных направлений для длительного отдыха. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 3,9 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Первое место в рейтинге популярных направлений для длительного отдыха занял Зеленогорск, где путешественники бронируют номера в марте в среднем на 13 ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2,5 тыс. руб.

Евпатория заняла второе место в топе направлений. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на девять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 1,8 тыс. руб.

Топ-3 популярных направлений для длительного отдыха замыкает Джемете. В поселке туристы бронируют номера в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2,3 тыс. руб.

В топ-10 направлений для длительного отдыха также попала Кабардинка, где путешественники бронируют номера в отелях в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 1,7 тыс. руб.

Мария Удовик