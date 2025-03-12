Самарский аэропорт предупредил о возможной задержке рейсов из-за тумана

Задержка вылетов и приемов самолетов возможна в самарском аэропорту Курумоч в среду, 12 марта. Это связано с сильным туманом, сообщает пресс-служба аэровокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Просим уточнять фактическое время выполнения рейсов в авиакомпании. Актуальная информация о времени вылета размещена на онлайн-табло»,— говорится в сообщении.

Перед этим синоптики предупредили о сильном тумане в регионе при видимости 500 м и менее в среду утром и днем. В связи с этим в Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности.

Георгий Портнов