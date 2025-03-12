В Сызрани сорвано благоустройство парка

Строительная фирма нарушила закон о контрактной системе в Сызрани. Компания сорвала сроки работ по муниципальному контракту на благоустройство лесопарковой зоны в Юго-Западном районе, а также на установку арт-объектов в городе. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Проверка показала, что муниципальная служба городского хозяйства заключила с подрядчиком соответствующий договор, однако исполнитель контракта нарушил обязательства по нему. В связи с этим в отношении директора организации и юридического лица были возбуждены административные дела о неисполнении обязательств (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ).

Материалы были переданы в суд. Он оштрафовал директора компании на 30 тыс. руб. и юридическое лицо — на 150 тыс. руб.

Георгий Портнов