На Кубани 12 марта воздух прогреется до +27 градусов

Синоптики прогнозируют на Кубани 12 марта потепление до +27 градусов. Согласно данным Краснодарского ЦГМС, в регионе также ожидается сильный ветер с порывами до 20–22 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Температура воздуха по региону днем составит +22...+27 градусов. На Азовском побережье дневные температуры будут ниже — +10...+15 градусов. В горных районах ожидается днем +7...+12 градусов.

На черноморском побережье также прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 7–12 м/с с порывами до 15–20 м/с, местами до 22 м/с. Дневная температура составит +15...+20 градусов.

В Краснодаре прогнозируют переменную облачность без осадков, юго-западный ветер ночью 4–9 м/с, днем усилится до 6–11 м/с с порывами до 15–20 м/с. Температура воздуха днем +22...+24 градуса.

Анна Гречко