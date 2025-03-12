На подлете к Крыму ночью сбили БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшую ночь перехватили один БПЛА над территорией Крыма. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Емченко, Коммерсантъ Фото: Константин Емченко, Коммерсантъ

По данным военного ведомства, всего над Россией сбили 22 дрона: 12 — уничтожены над Брянской областью, два — над Курской областью, один — над Калужской областью. Еще пять беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря.

Информация о пострадавших и разрушениях в результате атаки не поступала.

Анна Гречко