Полиция Геленджика предупредила о новой схеме обмана выпускников школ

Полиция Геленджика предупредила о мошеннической схеме, нацеленной на выпускников 9 и 11 классов перед сдачей экзаменов. Предостережение разместили в Telegram-канале городского ОМВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как отметили в ведомстве, злоумышленники представляются сотрудниками министерства образования и сообщают о якобы обнаруженных ошибках в фамилии в документах для ОГЭ или ЕГЭ. Аферисты предлагают исправить несуществующую проблему и просят продиктовать код подтверждения из СМС.

Полученный код дает мошенникам возможность получить доступ к банковским приложениям и личному кабинету на портале Госуслуг.

Для защиты от подобных атак полиция рекомендует школьникам не сообщать никакие коды ни по телефону, ни в мессенджерах, перепроверять информацию об экзаменах у педагогов, а также информировать родителей о подобных звонках. Правоохранители также призвали учащихся проявлять бдительность.

Анна Гречко