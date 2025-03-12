Госэкспертиза одобрила проект расширения улицы Николая Чаплина в Тюмени

В Тюмени завершена разработка проектной документации для реконструкции улицы Николая Чаплина. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы, сообщили «РБК-Тюмень» в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Реконструкция затронет участок от улицы Мельникайте до транспортной развязки на улице Мориса Тореза и охватит 1,95 км. В рамках проекта планируется обустройство тротуаров, ливневой канализации, остановочных пунктов и наружного освещения. При этом проезжая часть расширится в пределах существующей застройки, без необходимости сноса зданий.

Реконструкция улицы Николая Чаплина включена в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города на период 2018-2040 годов, реализовать проект планируется в 2026-2030 годах. Сроки выполнения работ будут зависеть от объемов финансирования дорожного хозяйства.

Напомним, в течение 2025 года в Тюмени запланирован ремонт семи участков региональных дорог, большинство из которых находятся на обходе города. Работы включают замену верхних слоев покрытия и обновление разметки.

Ирина Пичурина