В поселке городского типа Джалиль Сармановского района Республики Татарстан проведут модернизацию системы теплоснабжения на сумму 636,1 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале государственных закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Сармановском районе модернизируют систему теплоснабжения за 636 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Сармановском районе модернизируют систему теплоснабжения за 636 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В рамках проекта планируется установка четырех блочно-модульных котельных различной мощности. Самая крупная котельная мощностью 26 МВт будет установлена на улице Кул Шарифа, 5А, на что выделят 316,6 млн руб. Вторая котельная мощностью 18 МВт появится на Лесной улице, 4В, стоимость работ составит 259,3 млн руб. Также будут установлены две котельные меньшей мощности на улице Ахмадиева — одна мощностью 2 МВт (36,7 млн руб.) и другая мощностью 0,6 МВт (23,5 млн руб.).

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ». Все работы планируется завершить до 1 декабря 2025 года.

В феврале 2024 года на капитальный ремонт линии тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в Джалиле было выделено 120 млн руб.

Анар Зейналов