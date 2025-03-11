Петербургские таможенники изъяли восемь иномарок из-за нарушений правил ввоза

Сотрудники Санкт-Петербургской таможни изъяли восемь автомобилей иностранных брендов из-за нарушений правил временного ввоза на таможенную территорию ЕАЭС транспортных средств для личного пользования, сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

Таможенники совместно с полицией провели рейд на дорогах, чтобы выявить машины, находящихся на таможенной территории ЕАЭС с нарушениями порядка их временного ввоза. За две минувшие недели специалисты проверили свыше 200 иномарок. Из них у восьми были установлены нарушения.

Изъятые автомобили поместили на склады ответственного хранения. По выявленным фактам возбудили административные дела. Общая сумма неуплаченных таможенных пошлин и налогов по этим случаям превышает 8,5 млн рублей, сообщил начальник отдела административных расследований Санкт-Петербургской таможни Антон Коновалов.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что на Выборгской таможне за 2024 год пресекли ввоз более 110 кг запрещенных веществ.

Татьяна Титаева