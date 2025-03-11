Самыми высокооплачиваемыми специалистами в Сочи в 2024 году стали IT-эксперты

В 2024 году в Сочи самыми высокооплачиваемыми специалистами стали IT-эксперты, строители и управленцы. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу сервиса hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидерами по уровню доходов остаются DevOps-инженеры, зарабатывающие в среднем 275 тыс. руб. в месяц. Руководители групп разработки получают около 220 тыс. руб., коммерческие директора — 210 тыс. руб.

Средний доход генеральных директоров составил 180 тыс. руб., а руководителей строительных проектов — 146 тыс. руб. В топ-10 самых высокооплачиваемых специалистов также вошли финансовые директора (130 тыс. руб.), аналитики данных (125 тыс. руб.) и маркетологи (115 тыс. руб.).

Спрос на специалистов по продажам остается стабильным — региональные менеджеры зарабатывают до 105 тыс. руб. в месяц. Врач-стоматолог в частной клинике может рассчитывать на 100 тыс. руб., а работники туристической отрасли и гостиничного бизнеса — на 90–95 тыс. руб.

Аналитики hh.ru объясняют рост зарплат в IT и строительстве активным развитием этих отраслей, а высокий доход управленцев и маркетологов — необходимостью усиливать бизнес-стратегии в конкурентной среде. В целом, в 2024 году в Сочи сохранялся тренд на увеличение зарплат в ключевых сферах экономики.

Вячеслав Рыжков