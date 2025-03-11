Новые выбросы мазута нашли на четырех пляжах Анапы

Команды шести муниципалитетов Краснодарского края 11 марта зафиксировали новые незначительные выбросы мазута на пляжах Анапы, следует из результатов утреннего мониторинга береговой линии. В первую очередь нефтепродукты убирают с территории от воды до защитного вала, передает оперштаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

По данным участников ликвидации ЧС из Тимашевского района, выбросы нефтепродуктов минимальны, на берегу в основном бытовой мусор. Закрепленный за командой участок рядом с устьем реки Можепсин остается чистым.

В Мостовском районе новые выбросы обнаружили на пляже в селе Витязево. Незначительные следы нефтепродуктов также зафиксировали представители Выселковского района (пляж оздоровительного центра «Премьера») и Северского района (участок Бугазской косы).

О незначительных выбросах фракций мазута также сообщили команды Гулькевичского, Абинского и Лабинского районов.

Ранее стало известно, что РАН завершила первую экспедицию в Черное море после разлива мазута. Лабораторные исследования займут около месяца.

Вячеслав Рыжков