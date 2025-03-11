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В Крыму более 7 тысяч жителей остались без света

7,4 тыс. жителей Крыма временно остались без света из-за технологических нарушений в сетях ГУП РК «Крымэнерго». Об этом в своем Telegram-канале сообщает замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отключение электроэнергии произошло в пгт Массандра, недалеко от Ялты. Обесточено 17 трансформаторных подстанций и 3,2 тыс. точек поставок.

По словам Владимира Воронкина, на месте работают аварийные бригады. Ведутся восстановительные работы.

Алина Зорина

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