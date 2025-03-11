Рейтинг кредитоспособности Краснодарского края подтвердили на уровне ruAA+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в марте 2025 года подтвердило кредитный рейтинг Краснодарского края на уровне ruAA+, следует из опубликованных данных агентства. Прогноз остался позитивным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Рейтинг ruAA+ относится ко второй категории по методологии «Эксперт РА» и свидетельствует о высоком уровне кредитоспособности, финансовой надежности и устойчивости региона. Этот уровень немного уступает максимальному рейтингу AAA.

Аналитики агентства отмечают в регионе сильное экономическое развитие, комфортный инвестиционный климат, благоприятную демографическую динамику и стабильную ситуацию на рынке труда. Также выделяются высокий уровень сбалансированности бюджета и сильные позиции по долговой нагрузке.

Поддержку рейтингу оказывает высокая бюджетная автономия и гибкость расходной части бюджета, однако ограничивающим фактором остается низкий уровень инвестиций в основной капитал относительно валового регионального продукта за последние три года. Позитивный прогноз означает, что в течение 12 месяцев возможно повышение рейтинга.

В марте 2024 года «Эксперт РА» также подтвердил рейтинг Краснодарского края на уровне ruAA+, изменив тогда прогноз со стабильного на позитивный.

Вячеслав Рыжков