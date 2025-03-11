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Жительницу Ялты задержали за призывы к убийству русских

Жительница Ялты задержана по обвинению в публичных призывах к убийству русских. Как сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Крыму и Севастополю, 38-летняя женщина разместила экстремистский комментарий в одном из местных Telegram-каналов, в котором призывала к насилию.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета). В ведомстве отметили, что жительница Ялты использовала псевдоним в своем аккаунте.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас фигурантка находится под подпиской о невыезде.

Анна Гречко

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