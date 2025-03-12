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Авиарейсы из Перми в Уфу возобновятся в апреле

Авиакомпания «Ижавиа» завершит полеты из Перми в Уфу 18 марта. Это следует из расписания аэропорта Большое Савино. С 3 апреля полеты по этому маршруту начнет «КрасАвиа», с 12 апреля возобновит «Ижавиа». Тип воздушного судна, работающего на маршруте — Yak-42.

Фото: telegram-канал аэропорта Перми

Фото: telegram-канал аэропорта Перми

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», полеты из Перми в Уфу вошли в перечень субсидируемых маршрутов в 2025 году для Пермского края, утвержденный Федеральным агентством воздушного транспорта РФ.