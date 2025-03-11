Следователи проверяют данные о применении физической силы воспитателем в Сочи
СУ СКР по Краснодарскому краю проводит проверку по факту информации, распространенной в социальных сетях, о возможном применении физической силы воспитателем ясельной группы в одном из детских садов Адлерского района Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следственный отдел по Адлерскому району организовал процессуальную проверку. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ход проверки находится на контроле руководителя краевого управления СК Андрея Маслова. По итогам будет принято процессуальное решение.