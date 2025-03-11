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Следователи проверяют данные о применении физической силы воспитателем в Сочи

СУ СКР по Краснодарскому краю проводит проверку по факту информации, распространенной в социальных сетях, о возможном применении физической силы воспитателем ясельной группы в одном из детских садов Адлерского района Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственный отдел по Адлерскому району организовал процессуальную проверку. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ход проверки находится на контроле руководителя краевого управления СК Андрея Маслова. По итогам будет принято процессуальное решение.

Вячеслав Рыжков

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