Следователи проверяют данные о применении физической силы воспитателем в Сочи

СУ СКР по Краснодарскому краю проводит проверку по факту информации, распространенной в социальных сетях, о возможном применении физической силы воспитателем ясельной группы в одном из детских садов Адлерского района Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственный отдел по Адлерскому району организовал процессуальную проверку. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ход проверки находится на контроле руководителя краевого управления СК Андрея Маслова. По итогам будет принято процессуальное решение.

Вячеслав Рыжков