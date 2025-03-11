11 марта стартуют ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В центре внимания поклонников футбола будет противостояние «Ливерпуля» и ПСЖ. Первый матч в Париже завершился победой британской команды 1:0, хотя ее игроки ударили по воротам соперника всего два раза. Смогут ли парижане изменить ситуацию в Англии? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jason Cairnduff / Reuters Фото: Jason Cairnduff / Reuters

Первый матч «Ливерпуль», конечно, выиграл, но осадок у поклонников команды остался. То, что ворота британской команды сохранились в неприкосновенности, вполне можно назвать футбольным чудом. Ответный матч должен все расставить по своим местам и ответить на вопрос, кто же все-таки в данный момент круче — лучшая команда Англии или Франции. Букмекеры, которые в первой игре считали фаворитом ПСЖ, уже изменили свое мнение. Теперь в 1/4 финала ждут красных. К такому исходу склоняется и футбольный эксперт Дмитрий Булыкин: «По первой игре я бы сказал, что ПСЖ должны были победить. Но у "Ливерпуля" получилось сделать нереальное — выиграть 1:0. Сейчас англичане будут выступать дома при своих болельщиках. Так что стоит ждать совершенно другого футбола, и вряд ли клуб проиграет. Конечно, все может быть. Но я думаю, что "Ливерпуль" пройдет дальше».

В национальных чемпионатах в минувшие выходные и ПСЖ, и «Ливерпуль» порезвились на славу. Парижане растерзали «Ренн» 4:1, а красные огорчили Саутгемптон 3:1. Не исключено, что и в очном противостоянии голов будет предостаточно, считает футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции: «Все, что не залетело в Париже, может залететь в Англии. Поэтому я считаю, что это не какая-то фора, которая непреодолима и которую нельзя отыграть. По-прежнему для меня "Пари Сен-Жермен" — фаворит».

На фоне противостояния «Ливерпуль»—ПСЖ остальные пары уже не так впечатляют. Дело в том, что там практически все решено, по крайней мере, так кажется сейчас. Да, чудеса бывают. Но поверить в то, что, например, «Байер», пропустивший в первом матче три мяча от «Баварии», сможет вернуть Мюнхену должок, очень сложно, так же как предположить, что «Интер» со всем своими оборонительными редутами вдруг упустит преимущество в два мяча над «Фейенордом», да еще и на своем поле. «Барселона» выиграла первый матч у «Бенфики» не так убедительно — всего 1:0, но не будем забывать, что каталонцы чуть ли не всю игру в Лиссабоне провели в меньшинстве, так что сине-гранатовые должны подтверждать класс.

Хотя легко хозяевам не будет уверен футбольный аналитик Константин Клещёв: «По игре нельзя сказать, что "Барселона" имела какое-то заметное преимущество. Она должна во многом благодарить своего вратаря Войцеха Щенсного, который восемь или девять раз спасал ворота. Если бы не он, то счет вполне мог бы быть другим. Конечно, шансов больше у "Барселоны", но все же "Бенфика" вполне может доказать обратное. В составе португальцев есть игроки, которые умеют забивать. И я думаю, "Барсе" все равно придется очень тяжело даже на своем поле».

К счастью, матч «Барселона»—«Бенфика» начинается раньше остальных, в 20:45. Так что его вполне можно воспринимать как разогрев. А главная встреча 11 марта — «Ливерпуль»—ПСЖ — стартует в 23:00. Так что даже если где-то дойдет до дополнительного времени или серии пенальти, примерно к двум часам ночи болельщики уже будут знать первых четвертьфиналистов. Остальные участники этой стадии турнира определятся 12 марта. И тут в центре внимания уже будет мадридское дерби «Атлетико»—«Реал».

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Владимир Осипов