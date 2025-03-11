Полсотни лошадей вывели из горящего конного клуба в деревне Малое Карлино
Около двух часов ночи 11 марта загорелся конный клуб в деревне Малое Карлино в Ломоносовском районе Ленобласти, сообщает пресс-служба ГКУ «Леноблпожспас».
Пожар в конном клубе в деревне Малое Карлино Ломоносовского района Ленобласти
Фото: Пресс-служба ГКУ «Леноблпожспас»
Огонь охватил дощатую постройку к кирпичной конюшне. Прибывшие на место спасатели вывели из горящего помещения конюхов и 45 скакунов. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пожар в гипермаркете «О`Кей» тушили ночью на Богатырском проспекте. В гипермаркете загорелась обстановка на площади 1 кв. м.