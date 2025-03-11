В предгорьях Кубани и Адыгеи объявлена угроза схода лавин

МЧС прогнозирует повышенную лавиноопасность в горах Краснодарского края (кроме Сочи) и Адыгеи выше 1,5 тыс. метров с вечера 11 по 14 марта. Предупреждение распространила пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Согласно данным метеорологов, в указанный период на Кубани ожидается сухая и теплая погода. По информации Краснодарского ЦГМС, в ночные часы 12–13 марта температура воздуха составит от +1 до +6 градусов, а в юго-восточных предгорьях местами опустится до -4 градусов. Днем воздух прогреется до +17...+22 градусов. Ночью и утром возможен туман.

На черноморском побережье осадки не ожидаются, ночная температура составит от +5 до +10 градусов, дневная — от +13 до +18 градусов.

Ранее штормовое предупреждение из-за лавиноопасности объявляли с 27 февраля по 2 марта.

Нурий Бзасежев