В предгорьях Кубани и Адыгеи объявлена угроза схода лавин
МЧС прогнозирует повышенную лавиноопасность в горах Краснодарского края (кроме Сочи) и Адыгеи выше 1,5 тыс. метров с вечера 11 по 14 марта. Предупреждение распространила пресс-служба регионального управления ведомства.
Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ
Согласно данным метеорологов, в указанный период на Кубани ожидается сухая и теплая погода. По информации Краснодарского ЦГМС, в ночные часы 12–13 марта температура воздуха составит от +1 до +6 градусов, а в юго-восточных предгорьях местами опустится до -4 градусов. Днем воздух прогреется до +17...+22 градусов. Ночью и утром возможен туман.
На черноморском побережье осадки не ожидаются, ночная температура составит от +5 до +10 градусов, дневная — от +13 до +18 градусов.
Ранее штормовое предупреждение из-за лавиноопасности объявляли с 27 февраля по 2 марта.