В Татарстане объявили об отмене опасности атаки БПЛА

В Татарстане объявили об отмене угрозы атаки беспилотниками на территории республики. Информация об этом появилась в официальном приложении МВД России.

Утром 11 марта ведомство предупредило об опасности атак БПЛА на Татарстан. 74 дрона было сбито в воздушном пространстве Москвы. Столичные аэропорты были временно закрыты на прием и выпуск судов.

В связи с этим, 7 самолетов, летевших в Москву, приземлились на запасной аэродром в Казани. Ограничения также вводились в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля.

Дарья Сайфиева