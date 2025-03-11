Заболевшие ОРВИ уральцы заняли 90% коек в больницах Екатеринбурга

Коечный фонд в больницах Свердловской области загружен на 75% из-за высокой заболеваемости ОРВИ среди уральцев, в Екатеринбурге — на 90%, сообщили в региональном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

При необходимости в регионе могут развернуть дополнительные койки, при этом, по данным ведомства, медицинская помощь жителям региона оказывается в полном объеме и без перебоев.

Всего в Свердловской области за неделю с 3 по 9 марта зарегистрировано 47,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 5% больше показателей предыдущей недели, однако эпидемиологи отмечают начало снижения заболеваемости среди свердловчан всех возрастов, включая детей и подростков. «Текущее увеличение показателей эпидемиологи связывают с нестабильными погодными условиями и снижением общего иммунного уровня среди населения, что отмечается ежегодно в феврале-марте»,— сказано в сообщении.

Напомним, в Екатеринбурге из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом на карантин были закрыты 54 класса в 16 школах и 51 группа в 43 детских садах. В целом по городу 56% случаев заболевания приходилось на детей, чаще всего среди детей дошкольного возраста, при этом среди школьников отмечались высокие темпы роста заболеваемости.

Ирина Пичурина