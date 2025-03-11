Пивоваренный завод проверят на предмет незаконного сброса отходов под Самарой

Прокуратура Волжского района проводит проверку в связи с публикациями о незаконном сбросе отходов производства и потребления в населенном пункте Яблоновый Овраг, сообщили сегодня в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки установлено, что в непосредственной близости от населенного пункта неизвестными лицами осуществляется сброс канализационных отходов. Проводятся мероприятия по установлению транспортных средств и ответственных лиц.

«В рамках проверки будет дана правовая оценка их действиям, а также рассмотрен вопрос о причастности к сбросу отходов пивоваренного завода ООО “Респект”»,— заявили в прокуратуре.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Алексей Алексеев