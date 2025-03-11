В Ульяновске завершено расследование сбыта контрафактного табака на 2,6 млн рублей

Следователи передали прокурорам для утверждения обвинительного заключения уголовное дело о покупке и сбыте немаркированного табака в Ульяновске (п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Расследование завершено. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В преступлении обвиняются двое местных жителей. По версии следствия, в феврале 2024 года они купили более 16 тыс. пачек немаркированной табачной продукции и до ноября хранили и продавали в двух торговых точках в Железнодорожном районе Ульяновска.

Преступление раскрыла полиция совместно со следователями. Силовики изъяли из оборота контрафактную продукцию стоимостью более 2,6 млн руб.

Георгий Портнов