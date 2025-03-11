Тольятти собирается стать партнером казахстанского Атырау

В первой половине 2025 года ожидается подписание меморандума о сотрудничестве между Тольятти и городом Атырау Респyблики Казахстан. Об этом сообщил депутатам гордумы начальник отдела международных и межрегиональных связей администрации Олег Панков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее, в сентябре 2024 года, состоялось первое онлайн-совещание с участием тольяттинских представителей и руководства администрации Атырау. Участники встречи познакомились, обменялись рабочими контактами и обсудили перспективы развития отношений.

«Сейчас идет процесс согласования текста меморандума в министерствах иностранных дел обеих сторон. Это стандартная процедура. Потом главы городов непосредственно подпишут данный документ. Вероятно, это пройдёт в онлайн-формате»,— заявил господин Панков.

По словам чиновника, будущий город-партнер Атырау отличается своими природными красотами, в городе много образовательных учреждений, развита нефтедобыча, работают несколько музеев, есть грязе- и водолечебницы, использующие лечебные грязи и рассолы озера Карабатан.

Алексей Алексеев