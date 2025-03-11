Показатель рождаемости в Казани с 2015 года снизился на 70%. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Казани Владимир Филатов на заседании итогового медицинского совета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани с 2015 года рождаемость упала на 70%

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ В Казани с 2015 года рождаемость упала на 70%

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

В 2024 году в Казани на свет появилось менее 13,2 тыс. детей, что на 413 новорожденных меньше, чем в прошлом году. Коэффициент рождаемости из расчета на 1 тыс. населения составил 10,0.

При этом показатель рождаемости в столице Татарстана за последние 5 лет выше, чем в Москве, Санкт-Петербурге и других городах Приволжского федерального округа.

Диана Соловьёва