В Марий Эл и Чувашии стали чаще нанимать сотрудников старше 40 лет

Востребованность работников от 41 до 50 лет повысилась в Марий Эл и Чувашии. Об этом сообщают аналитики hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 2024 году соискатели работы в этой возрастной категории в Чувашии получили более 92 тыс. приглашений на собеседования, что на 68% больше, чем годом ранее.

В то же время кандидаты на получение рабочих мест этого же возраста в Марий Эл были приглашены на вакансии 35 тыс. раз, что на 90% превышает показатели 2023 года.

Ранее сообщалось, что самыми востребованными профессиями в Татарстане в феврале стали специалисты розничной торговли.

Дарья Сайфиева