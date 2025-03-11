В Марий Эл и Чувашии стали чаще нанимать сотрудников старше 40 лет
Востребованность работников от 41 до 50 лет повысилась в Марий Эл и Чувашии. Об этом сообщают аналитики hh.ru.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
В 2024 году соискатели работы в этой возрастной категории в Чувашии получили более 92 тыс. приглашений на собеседования, что на 68% больше, чем годом ранее.
В то же время кандидаты на получение рабочих мест этого же возраста в Марий Эл были приглашены на вакансии 35 тыс. раз, что на 90% превышает показатели 2023 года.
Ранее сообщалось, что самыми востребованными профессиями в Татарстане в феврале стали специалисты розничной торговли.