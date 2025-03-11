Между Краснодаром и Луганском запущены новые регулярные автобусные рейсы

Новые автобусные рейсы запустили между Краснодарским краем и Луганской Народной Республикой. Перевозки по межрегиональному маршруту «Краснодар — Луганск» выполняются ежедневно дважды в день. Отправление из Краснодара — в 08:30 и 21:10, прибытие в Луганск — в 16:50 и 07:45 следующего дня. Автобусы делают остановки в Антраците и Красном Луче, сообщает пресс-служба Росавтотранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В обратном направлении автобусы отправляются в 10:00 и 20:40. Время прибытия в Краснодар — 19:10 и 05:40 следующего дня.

В ФБУ «Росавтотранс» отметили, что продолжают работу с регионами по запуску новых межрегиональных маршрутов, расширяя транспортную доступность. Актуальное расписание рейсов доступно на сайтах автовокзалов.

Вячеслав Рыжков