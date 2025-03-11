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Заключение по второму этапу реконструкции цирка в Краснодаре ожидают до мая

Государственная экспертиза проектно-сметной документации второго этапа реконструкции здания Краснодарского государственного цирка должна быть завершена до конца апреля 2025 года. Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на департамент строительства Краснодарского края.

Фото: Ирина Дубовицкая, VK

Фото: Ирина Дубовицкая, VK

Контракт на проведение строительных работ в рамках второго этапа реконструкции планируется заключить до конца 2025 года.

Краснодарский цирк, открытый в 1970 году, не обновлялся около полувека. В январе 2023 года здание закрыли на реконструкцию, проект которой разработало ООО «Архитектурное наследие». Контракт с компанией был подписан в феврале 2023 года.

Первый этап реконструкции стоимостью 17,3 млн руб. предусматривал демонтаж чаши бассейна, разбор мощения и вывоз инженерных коммуникаций. Работы выполняло курганское ООО «Арагацстрой».

Второй этап включает восстановление здания и строительство подземного паркинга на 192 места. Завершение реконструкции цирка запланировано на осень 2026 года.

Вячеслав Рыжков

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