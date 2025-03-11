Заключение по второму этапу реконструкции цирка в Краснодаре ожидают до мая

Государственная экспертиза проектно-сметной документации второго этапа реконструкции здания Краснодарского государственного цирка должна быть завершена до конца апреля 2025 года. Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на департамент строительства Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Дубовицкая, VK Фото: Ирина Дубовицкая, VK

Контракт на проведение строительных работ в рамках второго этапа реконструкции планируется заключить до конца 2025 года.

Краснодарский цирк, открытый в 1970 году, не обновлялся около полувека. В январе 2023 года здание закрыли на реконструкцию, проект которой разработало ООО «Архитектурное наследие». Контракт с компанией был подписан в феврале 2023 года.

Первый этап реконструкции стоимостью 17,3 млн руб. предусматривал демонтаж чаши бассейна, разбор мощения и вывоз инженерных коммуникаций. Работы выполняло курганское ООО «Арагацстрой».

Второй этап включает восстановление здания и строительство подземного паркинга на 192 места. Завершение реконструкции цирка запланировано на осень 2026 года.

Вячеслав Рыжков