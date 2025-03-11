Адвокаты обжаловали арест жены экс-главы Сочи Янины Копайгородской

Защита супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского подала жалобу на решение суда об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Янины Копайгородской Елизавету Меткину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На прошлой неделе Мещанский суд Москвы отправил фигурантку Копайгородскую в СИЗО. По версии следствия, она пыталась оказать давление на свидетеля по уголовному делу, возбужденному в отношении нее и ее мужа. Супругам Копайгородским вменяют несколько эпизодов по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), связанных с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 млн руб.

Также МВД расследует дело о взятке в 43 млн руб. По данным следствия, в ноябре 2023 года экс-мэр Копайгородский через супругу, выступавшую посредником, получил от сочинского бизнесмена вознаграждение в виде оказания услуг имущественного характера. Взамен чиновник якобы должен был содействовать развитию бизнеса предпринимателя.

Свою вину супруги Копайгородские не признают. Алексей Копайгородский занимал пост мэра Сочи с 2019 года, ранее работал вице-губернатором Краснодарского края. В мае 2024 года он покинул должность в связи с переходом на новое место работы.