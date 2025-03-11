В Орске вынесли приговор водителю из Челябинской области, который устроил смертельное ДТП

Суд признал виновным жителя Челябинской области в совершении преступления по по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), а также по п.п. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд назначил подсудимому наказание в виде 5,6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и лишением права управления транспортными средствами на 3 года.

По данным ведомства, в июне 2024 года 27-летний лишенный водительского удостоверения обвиняемый управлял автомобилем «Шкода» в состоянии наркотического опьянения. Мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем «ГАЗ». В результате ДТП пассажир легкового автомобиля скончался.

Руфия Кутляева