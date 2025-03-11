И.п. главы Саратова отреагировал на высадку школьника из маршрутки

И.п. главы Саратова Михаил Исаев отреагировал на инцидент с высадкой ребенка из общественного транспорта. Он раскритиковал произошедшее в своем Телеграм-канале.

Господин Исаев назвал незаконным и аморальным высадку несовершеннолетних из автобусов из-за проблем с оплатой проезда. Он поручил комитету по транспорту внимательно изучить инцидент. По словам Михаила Исаева, водителя необходимо привлечь к ответственности в случае подтверждения факта.

Ранее в соцсетях рассказали, что женщина, находившаяся за рулем микроавтобуса маршрута № 26, высадила школьника в неположенном месте в Заводском районе Саратова. Отмечалось, что она не стала останавливаться на официальной остановке по просьбе пассажира. Дело в том, что у ребенка не было достаточной суммы для оплаты проезда.

Павел Фролов