В Башкирии вырастут штрафы за продажу зажигалок детям

Курултай Башкирии на ближайшем пленарном заседании признает утратившим силу региональный закон «Об ограничении розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан» и соответствующую статью Кодекса Башкирии об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

По словам председателя Курултая Башкирии Константина Толкачева, республиканский закон, ограничивающий продажу детям газосодержащих товаров, был принят пять лет назад в ответ на распространение среди подростков опасной для здоровья и жизни формы токсикомании —сниффинга. Сейчас на федеральном уровне принят аналогичный закон, которым установлены штрафы на порядок выше, чем республиканском, поэтому необходимости в последнем нет.

По данным следственных органов, из-за сниффинга с 2016 по 2023 год в России погибли 817 подростков.

Размер предусмотренных в региональном КоАП штрафов за продажу детям потенциально опасных газосодержащих товаров составлял от 3 тыс. до 4 тыс. руб. для граждан. В КоАП РФ — от 200 тыс. до 300 тыс. руб. Штрафы для должностных лиц в республиканском кодексе составляли от 20 тыс. до 25 тыс. руб., для юрлиц — от 30 тыс. до 40 тыс. руб., в КоАП РФ — 500–700 тыс. руб. и 1,5–2 млн руб. соответственно.

Майя Иванова