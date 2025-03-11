Глава СКР запросил доклад по делу о нападении собак на жителей Оренбуржья

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о нападении безнадзорных собак на жителей Оренбургской области. Ему доложат о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах, сообщает СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

По информации ведомства, в соцмедиа сообщается о нападении бездомной собаки на ребенка, который катался с горки в Орке. Местные жители отметили, что проблемы с бездомными собаками возникают систематически.

Ранее следственные органы СК России по Оренбуржью возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) по фактам нападения безнадзорных собак на жителей региона. Во время расследования дела также дадут оценку распространенным в СМИ сведениям.

Руфия Кутляева