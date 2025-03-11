Круизные суда начнут швартоваться рядом с двумя музеями Прикамья

В навигации 2025 года круизные суда смогут швартоваться на причалах возле двух музеев Пермского края. Как сообщил ТАСС зампред краевого правительства Алексей Черников, речь идет о причале у архитектурно-этнографического музея «Хохловка» и причале музея-заповедника «Сользавод» в Соликамске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

По словам господина Черникова, компания «Волга-Волга» уже включила «Хохловку» в свои маршруты. При этом причал, который должен расположиться в Соликамске, пока находится на судоверфи. «Нужно провести подготовительные работы на берегу, чтобы правильно его установить»,— подчеркнул зампред. Он добавил также, что при наличии необходимых разрешений круизные компании предпочтут делать ночную остановку не в Березниках, а в Соликамске, так как это сократит время трансфера пассажиров до Чердыни, Красновишерска и Всеволодо-Вильвы.

Масштабные планы властей Прикамья по развитию речного туризма и судостроительной отрасли были анонсированы на прошедшем в начале октября II Всероссийском круизном форуме. Тогда же были озвучены предложения и результаты по обустройству причалов в ряде муниципалитетов для расширения географии захода круизных судов. В частности, речь шла о причалах в Хохловке и Соликамске.